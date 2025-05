Moviola Inter-Verona, manca un rosso: “Troppo evidente”

Inter-Verona è terminata 1-0, con la partita indirizzata in modo decisivo dalla rete di Asllani su rigore dopo 9′. I nerazzurri hanno condotto la gara senza troppi rischi e senza quasi mai alzare i giri del motore. Eppure, anche in questo contesto, non sono mancati un episodio controverso.

Se non ci sono dubbi sul calcio di rigore assegnato ai nerazzurri, ce ne sono molti di più sul mancato cartellino rosso a Duda nel secondo tempo. Il giocatore del Verona, infatti, non è stato sanzionato con un secondo giallo per un evidente fallo su Frattesi.

Queste le parole di Luca Marelli ai microfoni di DAZN, che confermano l’errore di Manganiello:

“Errore per l’arbitro, il fallo era troppo evidente. Giusto concedere il vantaggio, ma Manganiello avrebbe dovuto ammonire per la seconda volta Duda”.