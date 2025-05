Altro KO per il Barcellona: infortunio e cambio immediato

Si complica la situazione in casa Barcellona in vista del ritorno delle semifinali di Champions League contro l’Inter. Il tecnico Hansi Flick ha optato per un ampio turnover nella gara contro il Valladolid, ma i problemi non sono mancati.

Il tecnico tedesco, infatti, è prima dovuto ricorrere a Lamine Yamal, lasciato inizialmente in panchina, per via di un infortunio, per poi essere costretto a un altro cambio, a causa di un ulteriore problema fisico, arrivato nel secondo tempo della gara.

Gavi, infatti, si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio immediato. Per il centrocampista si tratterebbe di un problema ai flessori della coscia destra. Questo infortunio rischia di mettere a repentaglio la sua presenza contro l’Inter, martedì sera.