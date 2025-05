Yamal fa gli straordinari: NUOVO infortunio Barcellona

Non è solo l’Inter ad aver optato per un turnover molto ampio, in vista del ritorno delle semifinali di Champions League. Anche il Barcellona, infatti, ha scelto di lasciare a riposo diversi titolari nella sfida di Liga contro il Valladolid.

Flick, infatti, ha optato per 9 cambi rispetto alla gara di mercoledì scorso, confermando solo Pedri e Gerard Martin. Tuttavia, al 38′ del primo tempo è stato costretto a fare entrare in campo Lamine Yamal, per via dell’infortunio alla spalla di Dani Rodriguez.