Dietrofront su Lautaro: “Più no che sì, ecco perché”

Massimiliano Farris, allenatore stasera per via della squalifica di Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di DAZN e Sky Sport al termine di Inter-Verona, gara della 35a giornata di Serie A, per commentare il ritorno alla vittoria dei nerazzurri dopo 4 gare e le condizioni di Lautaro Martinez.

Inter-Verona, le parole di Massimiliano Farris su Lautaro

SKY SPORT

“I segnali migliori? L’intensità, la concentrazione e la voglia di fare la partita come era stata preparata. Magari dovevamo essere più rapidi nel secondo tempo, però la squadra è andata in controllo nel palleggio e non abbiamo rischiato niente. Non parlerei di squadra B, ma di giocatori che si conoscono un po’ meno, ma siamo l’Inter”.

“C’è grande consapevolezza. A Barcellona, in uno stadio difficile, siamo andati a fare la nostra partita e a cercare di sfruttare alcune problematiche della loro difesa. Siamo consapevoli della loro bravura, magari dovremo lavorare meglio su quando ci siamo dovuti schiacciare un po’. Essere qui è già un motivo di grande orgoglio, ma daremo tutto per riuscirci”.

“Non ho percentuali sul recupero di Lautaro. Un po’ di speranza c’è non essendo una lesione, ma al momento è più no che sì, perché non si è allenato ed è fermo. Faremo di tutto, perché una partita fondamentale”.

“Contenere di più Yamal? Studieremo qualcosa, stiamo riguardando la partita e vedremo cosa fare. Abbiamo visto qualcosa di sorprendente, perché ha fatto giocate di qualità superiore. Dovremo limitarlo un pochino e magari lui non farà la stessa partita. Non gli abbiamo concesso spazio, ma lui sa crearselo. Lui è il futuro del calcio mondiale ed è bello affrontare queste situazioni”.

“Soffrire di meno? Stiamo studiando, ma dovremo vedere se riusciremo a farlo. A queste squadre devi togliere il palleggio. Il Bayern a San Siro ci ha pressato tutta la partita, mentre il Barcellona nel secondo tempo meno ed esasperano la linea difensiva alta. Me lo aspetto di nuovo? Questo è quello che hanno fatto per più di 50 partite. Anche dal nostro possesso passerà parte della partita”.

“Possibilità per lo Scudetto? Al momento non dipende più da noi, il nostro dovere è vincerle tutte per non lasciare nessun rammarico. Se il Napoli lascia qualcosa dobbiamo essere pronti. Ora stacchiamo sul campionato e pensiamo al Barcellona per conquistare una finale storica, ma poi ci proveremo anche in campionato”.

DAZN

“Partita seria e dobbiamo continuare a fare il nostro percorso in campionato, anche se non dipende più da noi. Dobbiamo cercare di vincerle. Martedì abbiamo speso tantissimo, pertanto la formazione e la gestione della gara erano anche pensando a cosa può servirci nel ritorno con il Barcellona”.

“Taremi sostituto di Lautaro in Champions? Taremi è un ragazzo eccezionale, che ha avuto difficoltà nella prima stagione in Italia. Anche l’altra sera in Champions ha dato un buonissimo contributo alla squadra. Importante che lui abbia voglia e che con i minuti magari trovi anche qualche gol. Se non dovesse farcela Lautaro, sicuramente è uno dei candidati”.

“Siamo convinti che il nostro stadio ci possa dare un mano. L’approccio? Ci sarà grande concentrazione, ma dobbiamo ancora finire di preparare il piano gara e magari potremo provare a togliere un po’ di palleggio. Questo può alleggerire la pressione, ma comunque dovremo cercare di vincere per passare il turno”.

“Yamal ha fatto una partita straordinaria e forse l’altra sera è andato anche oltre il suo livello. Proveremo a limitarlo, ma anche all’andata abbiamo fatto qualcosa, è che lui è bravo a trovare gli spazi. Cercheremo delle soluzioni”.