Bomba Marca: “Colpo Verratti per l’Inter a gennaio”

Uno dei migliori giocatori italiani degli ultimi anni è senza dubbio Marco Verratti, centrocampista di grandissimo talento che tra il 2012 e il 2023 ha scritto pagine importanti della storia recente del Paris Saint Germain ma che non ha mai esordito in Serie A.

Il regista classe 1992 infatti ha fatto il salto dalla Serie B dove si dimostrò un astro nascente nel campionato 2011/12 con il suo Pescara, direttamente al PSG in Francia. Nonostante tanti anni di militanza in Nazionale azzurra, Verratti è uno dei pochi giocatori convocati a non aver mai esordito nel massimo campionato italiano.

Questo dato però potrebbe essere cancellato a breve, almeno stando a quanto riferisce il quotidiano spagnolo Marca. Secondo questa fonte iberica infatti il centrocampista ex Pescara e PSG non sarebbe più felice della sua nuova esperienza in Qatar dove gioca con la maglia dell’Al-Arabi e sulle sue tracce ci sarebbe proprio l’Inter.

Il contratto di Verratti scade il 30 giugno 2025 e dunque mancano pochi mesi prima che sia un calciatore svincolato, il presidente nerazzurro Beppe Marotta potrebbe quindi provare la mossa decisiva già a gennaio e anticipare la concorrenza facendo un tentativo per riportare in Italia dopo tanti anni il regista azzurro.

Rimane però il nodo legato all’ingaggio visto che Verratti in Qatar percepisce circa 30 milioni di euro a stagione e per firmare con l’Inter dovrebbe quindi ridiscutere completamente da zero le sue aspettative sullo stipendio. Di fronte alla prospettiva di esordire finalmente in Serie A però, ciò potrebbe anche avvenire secondo Marca.