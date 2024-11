Inter, tutto sullo SCUDETTO: per l’obiettivo Inzaghi modifica la strategia

In casa Inter si respira un ambiente di gioia e soddisfazione per la campagna europea fin qui condotta dal momento che i nerazzurri, con quattro vittoria e un solo pareggio in cinque turni, sono secondi in classifica in Champions League alle spalle solo del Liverpool.

Dopo questo ottimo percorso condotto finora nella massima competizione continentale, per l’Inter adesso l’obiettivo principale delle prossime settimane torna ad essere il campionato. Anche qui Lautaro Martinez e compagni sono al secondo posto della classifica ad un punto dal Napoli capolista.

Come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Inter adesso vuole concentrarsi al massimo sulla Serie A per sorpassare in classifica i partenopei sperando in un loro passo falso. Per riuscire a prendersi la vetta del campionato, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi sta pensando ad un cambio di strategia.

La Champions League è infatti molto vicina ad essere archiviata in questa prima fase per l’Inter, mancano infatti ancora pochi punti e il pass per gli ottavi verrà staccato. In campionato invece ogni punto peserà viste le molte squadre ammucchiate in pochissimi punti.

Per tornare davanti a tutti in Serie A, Inzaghi ora prevede meno cambi nel prossimo mese di campionato quando la sua Inter disputerà cinque partite contro Fiorentina, Parma, Lazio, Como e Cagliari. Il tecnico nerazzurro vuole 15 punti a dicembre per chiudere l’anno davanti a tutti in Italia.