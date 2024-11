Bisseck ora è titolare ma occhio al MERCATO: piace a mezza Europa

L’infortunio di Benjamin Pavard è una notizia che crea sicuramente diversi problemi al tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, perché il calendario dei prossimi impegni è molto folto e per un cammino ottimale servirebbero al top della forma tutti i componenti della rosa.

Il sostituto naturale del difensore francese è Yann Aurel Bisseck che in questa stagione sta dimostrando di essere un giocatore pienamente affidabile per la retroguardia nerazzurra e Inzaghi ha grande stima di lui dal momento che lo schiera spesso e lo ha già testato in tutte e tre le posizioni della sua linea difensiva.

In queste settimane in cui Pavard sarà fermo ai box, Bisseck diventerà così la prima scelta e uno dei giocatori chiamati a bloccare tutte le avanzate avversarie nelle tante partite che l’Inter dovrà giocare. In questa stagione il suo rendimento è molto buono in entrambe le metà del campo e infatti su di lui sono spuntati diversi apprezzamenti da grandi club in giro per l’Europa.

Questa mattina La Gazzetta dello Sport riporta dell’interessamento di tante squadre per il centrale classe 2000, una fra tutte è il Bayern Monaco che per un rinnovamento da dare alla sua difesa la prossima estate ha messo nel mirino proprio il difensore dell’Inter.

Starà alla società decidere in questi mesi, anche in base al suo rendimento, se tenere e puntare ancora con forza su Bisseck oppure se cederlo per una cifra che ad oggi si aggira intorno ai 40 milioni di euro, almeno questo sarebbe le richieste dell’Inter secondo la rosea.

Il centrale tedesco è uno dei giocatori che è maggiormente cresciuto in queste ultime due stagioni sotto la guida di Simone Inzaghi e per lui potrebbe arrivare a breve anche una chiamata dalla Germania per essere convocato in Nazionale ed esordire forse proprio contro l’Italia a marzo in Nations League.