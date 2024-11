Bertola resta nel mirino dell’Inter: novità nell’ACCORDO con lo Spezia

Il nome di Nicolò Bertola circola da alcune settimane riguardo le mire dell’Inter che apprezza le qualità del difensore dello Spezia e che è in scadenza di contratto a fine stagione. Si tratta di un profilo giovane (è un classe 2003) ma di grande talento e sul quale c’è l’interesse di altre squadre di Serie A.

Tuttosport nella sua edizione odierna riporta un aggiornamento di mercato legato a questo affare: il nome di Bertola infatti non è una priorità per l’Inter ma rimane certamente ancora sulla lista obiettivi nerazzurra perché viene giudicato un profilo molto promettente per il futuro.

Tuttavia, essendo in scadenza a fine stagione, l’Inter non vuole inserirsi già adesso per evitare scontri ma ha deciso con la società ligure di attendere ancora qualche settimana – ipoteticamente fino a fine dicembre – per capire se il difensore vorrà rinnovare il suo contratto con lo Spezia.

Un rinnovo di contratto sotto un punto di vista potrebbe anche convenire ai nerazzurri se lo Spezia dovesse riuscire a raggiungere la promozione in Serie A perché potrebbe lasciare Bertola in prestito ancora un’altra stagione nella formazione bianconera in modo da consentirgli di maturare una prima esperienza con il massimo campionato italiano in un contesto che già conosce.