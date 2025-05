Domani è il grande giorno di Inter-Barcellona e il capitano nerazzurro, Lautaro Martinez, vuole fare di tutto per esserci. Nonostante l’infortunio muscolare alla coscia sinistra patito mercoledì sera in Catalogna, l’argentino vuole stringere i denti e dare il 100% per un recupero lampo in modo da aiutare i compagni nel ritorno a San Siro.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea il fatto che Lautaro Martines oggi si allenerà in gruppo con il resto dei compagni e sarà quindi un test fondamentale per capire se (e per quanti minuti) potrà scendere in campo a San Siro contro il Barcellona per la semifinale di ritorno di Champions League.

Sul suo profilo Instagram è stato poi lo stesso capitano dell’Inter che nelle ultime ore ha dato la carica e nuove speranze ai suoi tifosi pubblicando una foto nella quale è intento ad allenarsi, aggiungendo pure l’emoji di una batteria che si ricarica. L’ottimismo cresce e adesso le speranze sono di riuscire a vederlo in campo anche dal 1′.