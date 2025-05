Infortunio Lewandowski: la novità sul recupero per San Siro

Se da un lato c’è l’Inter che tiene le dita incrociate e spera di riuscire a recuperare al meglio il suo capitano Lautaro Martinez, dall’altro c’è il Barcellona che è anch’esso impegnato con il recupero del suo centravanti principale: Robert Lewandowski. Il numero 9 polacco ha già saltato la gara d’andata per un infortunio muscolare.

Secondo quanto riportato dalla Spagna nelle ultime ore, il tecnico blaugrana Hansi Flick può sorridere perché Lewandowski è sulla via della piena guarigione. Il numero 9 del Barcellona si è infatti allenato con la squadra nell’ultima seduta ed è pronto a volare per l’Italia con il resto dei compagni puntando ad una magia da titolare.

Non è ancora certa al 100% una sua presenza in campo dal 1′ ma è certo che l’ex Bayern Monaco e Borussia Dortmund farà di tutto per riuscire a farcela. La difesa dell’Inter rispetto al match di andata avrà quindi un avversario in più da temere e si tratta di uno dei migliori bomber in circolazione in tutta Europa come Robert Lewandowski.