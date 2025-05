Aggiornamento su Pavard: la scelta per Inter-Barcellona

Inter-Barcellona può essere la partita dell’anno perché i nerazzurri dopo un’ottima prima gara giocata in terra catalana e pareggiata 3-3, davanti al loro pubblico di San Siro vogliono prendersi un biglietto per la finale di Champions League. E per farlo servirà la miglior formazione possibile tenendo conto dei molti infortuni.

Lo staff medico dell’Inter è infatti alle prese con il problema muscolare subito da Lautaro Martinez proprio a Barcellona. Un altro importante giocatore nerazzurro che fino ad oggi era in dubbio è Benjamin Pavard. Il difensore francese ha subito una distorsione alla caviglia nella gara di domenica scorsa contro la Roma.

Tuttavia, come riportato oggi da Tuttosport, ci sono buone sensazioni sul pieno recupero di Pavard. L’ex Bayern Monaco oggi si allenerà ad Appiano Gentile assieme al resto dei compagni e domani sera dovrebbe essere in campo a San Siro con una maglia da titolare per cercare di fermare Raphinha.