La Champions arrichisce: CIFRA da record nelle casse dell’Inter

Che quest’anno la Champions League sia una fonte enorme di denaro per i club che vi partecipano è notizia risaputa da tempo. Tuttavia, ci sono dei veri e proprio incassi da record per quelle società come l’Inter che stanno facendo un grande percorso e che, arrivati alle semifinali, sono ancora in corsa.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha già incassato 115 milioni di euro dai soli premi UEFA (tra partecipazioni e risultati). In caso di passaggio in finale questa grandiosa cifra salirebbe oltre quota 130 milioni. Degli introiti così elevati aiutano le casse societarie anche sul fronte del mercato per far sì che non siano necessarie delle cessioni.

Inoltre, per il club nerazzurro domani sera a San Siro si registrerà il tutto esaurito per la sfida da dentro o fuori contro il Barcellona, sarà l’ultima gara europea in casa per questa stagione. Sempre secondo la rosea, sarà la partita che registrerà il maggior incasso di sempre al botteghino: si dovrebbe superare quota 13 milioni di euro battendo i 12,5 della semifinale con il Milan.