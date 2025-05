Inter-Barcellona: 3 titolari fuori dalla lista convocati

Domani sera alle 21 a San Siro sarà il grande momento per Inter-Barcellona, gara di ritorno delle semifinali di Champions League e allo stadio Giuseppe Meazza si è già naturalmente registrato il tutto esaurito con oltre 75 mila tifosi accorsi per questo evento e un incasso da record messo a segno dalla società.

Il Barcellona oggi viaggerà verso Milano e lo farà con tre suoi giocatori titolari che non prenderanno parte al match, come si evince dall’elenco dei convocati pubblicato dal club spagnolo. Per questa partita mancano infatti Koundé (assenza già nota dopo il suo infortunio all’andata), Ter Stegen e Balde.

Si tratta dei due terzini e del portiere sulla carta titolari, tre assenze quindi molto pesanti per il tecnico Hansi Flick. I due difensori non potranno prendere parte alla partita contro l’Inter per via di problemi fisici, il portiere e capitano del Barcellona è invece fuori dalla lista UEFA ma la società ha scelto di non re-inserirlo per queste gare decisive.