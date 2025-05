Inter-Milan tra un anno in Australia: l’ultima ASSURDA idea

In queste ore è spuntata una clamorosa ipotesi che non sta certamente facendo piacere ai sostenitori delle due squadre di Milano. Da decenni il derby Inter-Milan è l’appuntamento più importante per i tifosi del capoluogo lombardo perché vale tantissimo per la forte rivalità che c’è tra queste due squadre meneghine.

Secondo quanto riferito dal collaboratore di ESPN e conduttore dei sorteggi FIFA, Adriano Del Monte, nel prossimo campionato di Serie A il derby della Madonnina potrebbe essere giocato a Perth, in Australia. Da tempo di parla infatti di poter spostare all’estero qualche gara di campionato e in concomitanza con le Olimpiadi invernali (e quindi San Siro che sarebbe occupato) prende piede questa incredibile idea.

“La Serie A considera un’intrigante proposta dall’Australia per la prima gara in assoluto di campionato giocata al di fuori dell’Italia. Con le gare interne di Inter e Milan destinate a coincidere con le Olimpiadi invernali, si lavora per disputare il derby a Perth nel mese di febbraio. La Serie A ha ascoltato la proposta lunedì, durante la presentazione del CEO Luigi De Siervo, e si lavora per concludere l’accordo. Perth ha recentemente ospitato il gotha del calcio italiano, da ultimo il Milan-Roma nella scorsa post-season. Si giocherebbe nell’iconico Optus Stadium, aggiornamenti a breve”, annuncia Del Monte.