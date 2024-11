Tegola Pavard, infortunio più serio del previsto: quando torna

Dopo l’infortunio rimediato nella notte di Champions League in occasione della vittoria dell’Inter contro il Lipsia, ad Appiano Gentile si attende con grande ansia l’esito degli esami strumentali cui si sottoporrà questa mattina Benjamin Pavard per conoscere meglio l’entità del problema di natura muscolare avvertito ai flessori della coscia sinistra.

Come riportato questa mattina dal Corriere dello Sport, in casa Inter si teme che quanto capitato al difensore francese possa essere più grave di una semplice elongazione. Se questa prima sensazione venisse confermata, Pavard potrebbe andare incontro ad uno stop più lungo del previsto, pari dunque a circa 15-20 giorni di riposo.

Per Simone Inzaghi, che spera di ritrovare almeno Acerbi per la trasferta di Firenze, vige una situazione di quasi emergenza in difesa. Contro la Fiorentina, infatti, il tecnico potrà contare solamente su quattro centrali di ruolo, tra cui il giovane Tomas Palacios. Senza dimenticare infine la possibilità di poter utilizzare due jolly come Darmian e Carlos Augusto da terzi di difesa.