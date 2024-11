Boom Champions, MAXI incasso Inter e PREMIO qualificazione

Lo strepitoso percorso sin qui svolto dall’Inter in Champions League, oltre a valere il secondo posto nella classifica unica alle spalle del solo Liverpool, potrebbe presto tradursi in un bottino ricchissimo per le casse della società nerazzurra.

Come ricordato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’Inter si è già aggiudicata in questa edizione ben 65,2 milioni di euro. Una cifra in cui vengono considerati i risultati ottenuti, il market pool, il bonus di ingresso e gli incassi dal botteghino che da soli hanno fruttato circa 6,5 milioni di euro dai tre match che si sono disputati a San Siro.

A fronte dell’attuale classifica, sono in questo momento alte le probabilità per i nerazzurri di andare agli ottavi di finale senza dover passare dai playoff: un accesso che eventualmente porterà nelle casse del club ulteriori 11 milioni di euro. A questi, inoltre, andrà poi sommato il bonus relativo alla posizione in classifica introdotto quest’anno: si va dai 7,98 milioni dell’ottavo posto ai 9,9 del primo.

Insomma, qualora l’Inter dovesse accedere direttamente agli ottavi di finale, avrebbe diritto ad altri 20 milioni circa, oltre ai 65 già ottenuti da questa Champions. Infine, Oaktree ha previsto un premio da 3 milioni di euro da dividere tra i calciatori in caso di posizionamento tra le prime otto della classifica.