Inter, rinforzi in arrivo: subito a disposizione di Inzaghi

Non giungono solamente brutte notizie dalle parti di Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni dell’Inter. Come risaputo, infatti, il tecnico in occasione dell’ultima gara di Champions League vinta contro il Lipsia ha dovuto fare a meno di Pavard nel corso del primo tempo. Il francese, che ha avvertito un fastidio ai flessori, rischia di rimanere fuori per almeno due settimane in attesa dell’esito degli esami strumentali.

Allo stesso tempo, come riferito questa mattina dal Corriere dello Sport, Inzaghi potrebbe riabbracciare presto in gruppo due pedine preziose. Sia Acerbi che Frattesi nell’ultima seduta di allenamento si sono limitati ancora ad un lavoro differenziato, ma comunque sul campo. Programma che, salvo colpi di scena, dovrebbe essere replicato anche per la sessione odierna.

Qualora tutto dovesse procedere spedito e senza intoppi, però, entrambi dovrebbero tornare in gruppo già da domani, rientrando dunque in corsa per una convocazione verso Fiorentina-Inter di domenica. Improbabile che almeno uno dei due possa partire dal primo minuto a Firenze, anche perché Inzaghi potrà contare su altre scelte di primissimo livello per non correre inutili rischi.