Non si allena per una botta: allarme in casa Inter

Questo pomeriggio l’Inter ha svolto l’allenamento aperto per qualche minuto alla stampa nel giorno della vigilia della semifinale di ritorno di San Siro contro il Barcellona. Gli occhi, ovviamente, erano puntati soprattutto sulle condizioni di Lautaro Martinez, reduce dall’elongazione ai flessori della coscia sinistra rimediata nel match di andata dello scorso mercoledì, ma anche su quelle di Pavard.

Entrambi, come riferito da Sky Sport, hanno saltato il consueto torello ed hanno svolto un riscaldamento personalizzato, ma si sono comunque allenati in gruppo con i compagni. L’argentino, peraltro, è stato anche provato nella formazione titolare anti-Barcellona al fianco di Thuram, mentre al francese per il momento è stato preferito ancora Bisseck.

Un piccolo allarme è scattato invece in riferimento a Davide Frattesi, rimasto a lavorare in palestra precauzionalmente per via di una botta che lo staff medico sta monitorando. Il centrocampista italiano non è dunque uscito sui campi di allenamento di Appiano Gentile ad allenarsi, ma dovrebbe comunque farcela per rientrare tra i convocati.