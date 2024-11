Infortunio Pavard, UFFICIALE: l’esito degli esami

Come anticipato nelle scorse ore, questa mattina Benjamin Pavard si è sottoposto ad esami strumentali dopo l’infortunio rimediato ai flessori della coscia sinistra martedì sera contro il Lipsia. Come si apprende dal comunicato appena diffuso dall’Inter, non giungono buone notizie per i tifosi nerazzurri in merito alle condizioni del francese.

Questa la nota ufficiale diffusa dal club nerazzurro sull’infortunio di Pavard: “Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinico strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana”.

Come si temeva, il francese ha rimediato un infortunio più grave del previsto. Alla luce dell’entità del problema muscolare avuto, Pavard potrebbe rimanere ai box per tre settimane circa.