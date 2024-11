Inter, forfait UFFICIALE: lascia subito Appiano

Non arrivano buone notizie in casa Inter in vista della trasferta a Firenze di domani sera. I nerazzurri, infatti, dovranno affrontare fare i conti con alcuni problemi fisici in vista della sfida contro la Fiorentina, che renderanno indisponibili diversi elementi.

Tra gli altri è ufficiale l’assenza di Francesco Acerbi, come comunicato da Sky Sport. Il difensore ha lasciato Appiano Gentile in mattinata e non partirà insieme alla squadra. L’obiettivo è recuperarlo per la sfida contro il Parma di venerdì prossimo.