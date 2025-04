Prestito Zalewski: l’Inter ha deciso cosa fare per il riscatto

L’unico nuovo innesto del mercato di gennaio dell’Inter è stato Nicola Zalewski, esterno che è arrivato dalla Roma in prestito per sopperire alla partenza di Tajon Buchanan direzione Villarreal. Il laterale polacco è arrivato in nerazzurro dalla capitale anche con un diritto di riscatto per il quale ora è stata presa una decisione.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta dello Sport, l’Inter con ogni probabilità avrebbe già deciso di riscattare il cartellino di Zalewski e farlo quindi suo a titolo definitivo. Per far ciò investirà i 6,5 milioni di euro concordati con la Roma nel mese di gennaio di scorso come prezzo per il riscatto del giocatore.

I dirigenti dell’Inter nell’ultimo mercato di riparazione hanno insistito tanto per garantirsi questa possibilità visto che avevano intenzione di puntare parecchio sul giocatore classe 2002 in uscita dalla Roma. Dopo alcune prestazioni che hanno convinto anche Inzaghi, ora Zalewski si prepara a diventare nerazzurro al 100%.