Caso Dumfries. Gazzetta: “Inter infastidita”, il nuovo rientro

Il tema infortuni in questa stagione è stato spesso problematico per l’Inter, con il tecnico Simone Inzaghi che ha dovuto rinunciare diverse volte a dei giocatori importanti. L’ultimo della lista in ordine cronologico a dover fare i conti con dei problemi fisici è Denzel Dumfries che si è fermato nella sfida vinta a Bergamo prima della sosta.

Il numero 2 nerazzurro è attualmente in Olanda per curarsi con un fisioterapista di fiducia: è una situazione che sta infastidendo l’Inter, come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Si è ancora in attesa del suo rientro a Milano per procedere con lo staff dell’Inter al pieno recupero.

Il “caso Dumfries” sembra però ancora non vicinissimo dal risolversi perché i tempi di recupero da questo infortunio muscolare potrebbero allungarsi. Ad oggi pare che serviranno altri 20 giorni prima di rivedere l’olandese in campo. Ora la nuova partita nel mirino è quella con la Roma di fine aprile, ciò significa non averlo per entrambe le sfide col Bayern Monaco.