Colpo di scena Calhanoglu-Inter: cosa succede

Decidendo di puntare forte su Victor Osimhen con un’offerta monstre pari ai 75 milioni della clausola, il Galatasaray potrebbe aver abbandonato – almeno per il momento – il sogno Calhanoglu. Nonostante i flirt delle ultime settimane, infatti, il club turco non si è mai presentato all’Inter con un’offerta ufficiale.

Questo scenario, unito alla volontà dell’Inter di chiudere in un senso o in un altro il caso Calhanoglu entro fine mese, riapre clamorosamente la possibilità di una permanenza del centrocampista a Milano. Per questa ragione, secondo quanto scritto da la Repubblica, non si esclude a questo punto che le due parti possano a sorpresa stringere una nuova pace.

Come spiegato dal quotidiano, Calhanoglu è uno di quei calciatori che Chivu stima non poco dal punto di vista tecnico. L’allenatore si è già confrontato con i dirigenti e sarebbe propenso a perdonare e tenersi stretto il regista per la prossima stagione. Sommer e Thuram, inoltre, potrebbero risultare decisivi nel “ruolo di pontieri” tra calciatore e società.