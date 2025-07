ULTIMATUM Inter a Calhanoglu: Ausilio avvisa l’agente

Nonostante le voci si inseguano ormai da diversi giorni, la situazione intorno al futuro di Hakan Calhanoglu rimane quantomeno nebulosa. Il Galatasaray ha mostrato interesse per il giocatore, ma al momento non ha ancora provato a imbastire una vera e propria trattativa con l’Inter.

Una situazione di stallo che i nerazzurri non sembrano voler protrarre a lungo. Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza interista ha lanciato un ultimatum al giocatore e, in particolare, al suo agente, Gordon Stipic.

Piero Ausilio, infatti, avrebbe contattato il procuratore, mettendo in chiaro due punti: non ci sono ancora offerte ufficiali, ma solo parole, e la volontà dell’Inter di non protrarre troppo a lungo questa situazione. Da qui arriverebbe la ferma decisione nerazzurra: o il Galatasaray si fa avanti concretamente entro il 31 luglio o da agosto Calhanoglu torna a essere un giocatore a disposizione di Chivu.