Regalo Inter a Chivu: nuovo colpo in attacco a SORPRESA

L’arrivo di Bonny e la conferma di Pio Esposito avrebbero dovuto sistemare il mercato in attacco dell’Inter. Al tempo stesso, però, il club si è lasciato aperto uno spiraglio per un nuovo innesto offensivo con caratteristiche diverse, nel caso il mercato presentasse l’occasione giusta. Potrebbe essere arrivata.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe valutando seriamente il profilo di Marco Asensio, attualmente al Paris Saint-Germain, ma non nei piani del club francese, che sarebbe disposto a cederlo subito, visto anche il contratto in scadenza nel 2026.

Jorge Mendes, agente dello spagnolo, starebbe cercando una sistemazione e l’Inter sembrerebbe interessata. Sarebbe l’occasione giusta sia per caratteristiche tecniche, sia a livello economico, visto che il PSG non potrebbe chiedere più di 12 milioni di euro, vista la situazione.

Il nodo, però, è rappresentanto dall’ingaggio da 8 milioni di euro a stagione. Per vestire la maglia dell’Inter, Asensio dovrebbe accettare di guadagnare meno. Sempre secondo la Rosea, il calciatore potrebbe acettare, allettato dall’idea di una nuova esperienza in Serie A.

Asensio era già stato accostato in passato all’Inter, l’ultima volta a gennaio, prima di trasferirsi in prestito in Premier League. Il suo arrivo, ora, garantirebbe a Chivu di avere in rosa un giocatore in grado di agire da trequartista, regalandogli un’opzione tattica in più, già esplorata dal tecnico durante il Mondiale per Club.