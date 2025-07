Dall’Inghilterra: Inter su un NUOVO obiettivo da 25 milioni

In queste settimane si discute molto del futuro del centrocampo dell’Inter con tante voci riguardanti i possibili addii dei due registi della squadra, ovvero Hakan Calhanoglu e Kristjan Asllani. Il primo è tentato dalla chiamata del Galatasaray, il secondo invece non ha convinto e la società potrebbe spingere per cederlo.

Sono tanti i giocatori segnati nella lista mercato nerazzurra per la mediana, ma ce n’è uno nuovo che emerge adesso dall’Inghilterra. Secondo il media britannico TeamTalk, il nuovo obiettivo per il centrocampo dell’Inter sarebbe Quinten Timber che gioca nel Feyenoord e nella nazionale olandese.

Si tratta del fratello gemello di Jurriën Timber difensore dell’Arsenal ma, a differenza sua, l’obiettivo dell’Inter gioca in mediana e può agire anche da mezzala o da trequartista. Marotta si sarebbe mosso su questo obiettivo 24enne perché ha il contratto in scadenza a giugno 2026 ma nonostante questo la richiesta del Feyenoord non è bassa: 25 milioni di euro.