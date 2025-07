L’Inter sceglie la cessione IMMEDIATA: futuro in Turchia

Non è un mistero che in questi giorni il calciomercato dell’Inter si stia concentrando soprattutto sulle possibili cessioni. Tra le varie voci, sembra esserci una certezza in casa nerazzurra: gli addii vanno formalizzati in tempi brevi, per fornire a Chivu l’organico completo in tempi brevi.

Lo scrive La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come la dirigenza voglia accelerare per le uscite di diversi giocatori. Tra questi c’è sicuramente Mehdi Taremi, il cui addio, peraltro, aprirebbe a una nuova operazione in attacco.

L’iraniano guardagna 3 milioni di euro all’anno e questo sembra rendere più complicato un suo addio. Tuttavia, scrive sempre la Rosea, dalla Turchia arrivano voci di un interesse del Besiktas, pronto a un nuovo innesto offensivo dopo Abraham.