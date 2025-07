Nuovo colpo in attacco Inter, Romano: “C’è stato un contatto”

Si è accesa in queste ultime ore la questione riguardante un nuovo innesto offensivo in casa Inter. Ne ha parlato anche Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, facendo il punto sul profilo cercato dai nerazzurri per rinforzare il reparto d’attacco.

L’esperto di calciomercato, in particolare, si è soffermato sulla questione riguardante Christopher Nkunku del Chelsea. Romano ha confermato un tentativo dell’Inter prima della finale di Champions League, frenato dai costi onerosi dell’operazione.

Queste le sue parole:

“L’Inter vuole aggiungere un giocatore di qualità, che possa legare i reparti, ricoprire un ruolo diverso, supportare la punta, giocare eventualmente con un 3-4-2-1. Nkunku? Il Chelsea insiste da gennaio per una cessione a titolo definitivo e su una cifra molto alta, 45-50 milioni di euro. L’Inter ha avuto un contatto prima della finale di Champions, ma poi non si è avanzati oltre, proprio perché è una questione impegnativa a livello di costi. Magari potrebbe cambiare il prezzo, ma oggi l’Inter non sta avanzando nella trattativa e Nkunku piace al Bayern Monaco che ha una relazione eccezionale con i suoi agenti. L’altra ipotesi per l’Inter è Marco Asensio, anche lui cercato prima della finale di Champions”.