Allarme scadenza: la VERITÀ sulla clausola di Dumfries

C’è apprensione nel mondo Inter per la clausola rescissoria presente nel contratto di Denzel Dumfries. Nella giornata di ieri sono arrivate novità importanti in merito alla scadenza di questa opzione, che sembra protrarsi fino al 31 luglio, mentre inizialmente si pensava che il termine ultimo fosse il 15 luglio.

A fare chiarezza ci ha pensato La Gazzetta dello Sport, che ha evidenziato come, al momento della stipulazione del contratto, l’Inter e i rappresentanti di Dumfries avessero concordato di posticipare la data di scadenza della clausola nel 2025. Il motivo? La compresenza del Mondiale per Club.

Per questo motivo, sottolinea sempre la Rosea, la data di scadenza del 15 luglio dovrebbe tornare a essere valida a partire dalla prossima stagione, mentre quest’estate bisognerà attendere fino a fine mese. Da capire, allora, se ci saranno sviluppi in chiave mercato, con Barcellona e Manchester City accostate al giocatore negli scorsi giorni.