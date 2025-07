Cambia il futuro della porta dell’Inter: decisione presa

Dopo la fine turbolenta del Mondiale per Club, in casa Inter si sono aperti anche diversi fronti delicati di mercato, con anche alcuni nomi in uscita inizialmente non previsti. Tra questi rientra Yann Sommer, finito nel mirino del Galatasaray.

C’è da capire cosa vorrà fare l’Inter in caso di offerta concreta, ma intanto Cristian Chivu sembra aver già preso una decisione per il futuro della porta nerazzurra. Lo racconta il Corriere dello Sport, che evidenzia come il tecnico rumeno sia pronto a puntare molto di più su Josep Martinez.

Chivu, infatti, sarebbe intenzionato a far giocare molto di più il portiere spagnolo, a prescindere dagli sviluppi di calciomercato. Questo perché, dopo una prima annata con qualche sporadica presenza, c’è bisogno di far prendere velocità al percorso per il passaggio di testimone tra i pali dell’Inter.