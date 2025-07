L’Inter PAGA per l’addio in attacco: cosa sta succedendo

L’Inter è al lavoro per chiudere alcune trattative in uscita, prima di tornare a investire per rafforzare la rosa. Qualche novità è attesa in attacco, dove i nerazzurri sembrano essere alla ricerca di un trequartista. In quel ruolo, al Mondiale per Club, ha giocato Valentin Carboni, che però sembra ormai pronto a lasciare i nerazzurri.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, è stato trovato l’accordo con il Genoa per il prestito secco dell’argentino fino al 2026. Non ci sarà un’opzione per il riscatto, con Carboni che tornerà nerazzurro nella prossima stagione.

Tuttavia, l’Inter contribuirà di tasca propria all’esperienza in Liguria del giocatore. Nell’accordo, infatti, dovrebbero essere presenti dei bonus economici, legati alle presenze di Carboni. In sostanza, più giocherà, più i nerazzurri dovranno pagare il Genoa.