Giovedì nasce la nuova Inter Under 23: TUTTE le info utili

Nella giornata di domani – giovedì 10 luglio – si terrà un Consiglio Federale che servirà per delineare le formazioni iscritte al prossimo campionato di Serie C e sarà un elenco di 60 società tra le quali vuole esserci anche l’Inter con la sua seconda squadra. Ci sono ancora alcune variabili da capire come il ricorso della Salernitana che ha chiesto la riammissione in Serie B.

Attenzione anche al “caso Brescia” che, dopo la retrocessione dalla Serie B a campionato concluso con una decurtazione di punti, potrebbe puntare a restare nel professionismo grazie all’aiuto della FeralpiSalò. Comprendere quali squadre saranno ufficialmente iscritte alla prossima Serie C sarà utile anche per capire la costituzione dei tre gironi. Vediamo ora nel dettaglio tutte le info sull’Inter Under 23.

NOME SQUADRA – Si attendono notizie ufficiali in merito e non si può escludere un nome a sorpresa ma al momento filtrano anche possibilità che si decida di optare per un semplice “Inter Under 23”.

ALLENATORE – Anche qui si resta in attesa di un comunicato ufficiale ma è già noto da tempo che c’è un accordo con Stefano Vecchi che torna così su una panchina nerazzurra dopo gli anni in Primavera e una breve parentesi nel 2017 da allenatore ad interim della prima squadra post esonero di Stefano Pioli.

ROSA – La costituzione della rosa sarà definita con esattezza nel corso dell’estate in base a quelle che saranno le opportunità di mercato sia in entrata che in uscita. Alcuni giocatori su cui l’Inter vorrebbe puntare potrebbero però essere ad esempio: i portieri Alessandro Calligaris, Paolo Raimondi, i difensori Gabriele Re Cecconi, Christos Alexiou, Alessandro Fontanarosa, Mike Aidoo, Francesco Stante; i centrocampisti Ebenezer Akinsanmiro, Luca Di Maggio, Mattia Zanchetta, Thomas Berenbruch, Luka Topalovic e infine gli attaccanti Issiaka Kamate, Amadou Sarr, Jan Zuberek, Matteo Lavelli, Giacomo De Pieri e Matteo Spinaccè.

CAMPIONATO – Come detto l’Inter U23 giocherà in Serie C e resta da definire il girone che forse sarà quello “B” ma non c’è ancora certezza e si attende appunto il Consiglio Federale per maggiori dettagli sulle iscrizioni.

STADIO – L’Inter U23 giocherà le sue partite casalinghe all’U-Power Stadium di Monza, impianto molto buono per la categoria perché infatti ci ha giocato la squadra della città anche nell’ultima stagione di Serie A prima della retrocessione.

RITIRO – Il raduno dei ragazzi di Vecchi, in attesa di ufficialità dovrebbe avere inizio lunedì 14 luglio prima alla Pinetina e poi a Riscone di Brunico, luogo di montagna presso il quale anche la prima squadra nerazzurra negli anni scorsi si era recata per il ritiro estivo.

REGOLAMENTO – Cosa dicono le regole sulle seconde squadre? Ecco alcune informazioni che magari non tutti sanno: l’Inter U23 può retrocedere in Serie D (è successo nell’ultima stagione al Milan Futuro) ma può anche essere promossa in Serie B. Non potrà solo raggiungere eventualmente la Serie A in quanto il regolamento non prevede la presenza di due squadre della medesima società nello stesso campionato.

LISTE – In termini di liste è possibile schierare un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, ovvero dei giocatori che hanno più di 23 anni ma che non possono essere iscritti nella lista della prima squadra e soprattutto non possono aver disputato più di 50 partite in Serie A. Tutto il resto della rosa deve quindi, naturalmente, essere composto da giocatori giovani di massimo 23 anni. Di questi, almeno 16, devono essere formati in Italia: vale a dire che per almeno 7 stagioni devono aver giocato con una società sotto la FIGC. I calciatori dell’Inter U23 se servisse possono essere convocati in prima squadra per la Serie A.