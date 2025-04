Nuovo nome per la mediana, dalla Spagna: “Inter prima a muoversi”

L’Inter si sta già muovendo in queste settimane per rinforzare la sua rosa in vista del Mondiale per Club (che prenderà il via nel prossimo mese di giugno) e anche per la stagione ventura. Sono molti i nomi infatti che vengono accostati al club nerazzurro per quanto riguarda tutti i reparti del campo.

Dalla Spagna spunta un’altra pista che vede il club del presidente Beppe Marotta e del DS Piero Ausilio sulle tracce di un centrocampista della Real Sociedad. A riportarlo è il media iberico Fichajes.net, che assicura come l’Inter sia stata la prima squadra ad interessarsi e a chiedere informazioni su Luka Sucic.

Si tratta di un omonimo di Petar Sucic, centrocampista della Dinamo Zagabria che ha già sostenuto a febbraio le visite mediche con l’Inter. In questo caso si tratta di una mezzala classe 2002 che sta facendo molto bene con la Real Sociedad, la richiesta al momento è però molto alta: circa 40 milioni di euro.