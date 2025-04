Anche altre squadre su Solet, può partire l’asta: le cifre

Una delle sorprese di questo campionato di Serie A è Oumar Solet, difensore dell’Udinese che sta conquistando molti giudizi positivi grazie alle sue ottime prestazioni. L’Inter ha fatto le spese delle qualità del difensore francese e a San Siro ha subito un gol molto bello, seppur ininfluente ai fini del risultato, che porta la sua firma.

Questo suo exploit lo ha portato ad avere tanti interessamenti di mercato con l’Inter in prima linea, ma ci sono anche parecchie altre squadre su di lui. Come riportato da Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, Solet piace anche a tre big inglesi come Liverpool, Manchester City e Chelsea.

La cifra minima che l’Udinese ad oggi chiede per il cartellino di Solet è di 30 milioni di euro. Un investimento che però potrebbe anche non bastare ed alzarsi nel caso in cui si aprisse un’asta di mercato vista la concorrenza di queste ricche società inglesi che sono sempre delle avversarie temibili sul fronte delle trattative.