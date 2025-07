Dal Portogallo: “Inter, 40 milioni per il dopo Calhanoglu”

I profili seguiti dall’Inter per il dopo Hakan Calhanoglu sono diversi e nel corso delle prossime settimane di mercato, la dirigenza nerazzurra valuterà quale obiettivo sarà il più raggiungibile sia in termini tecnici che economici. Intanto però ci sarà prima da cedere il regista ex Milan per il quale è fissata una deadline.

Il quotidiano portoghese A Bola oggi però rilancia un nuovo nome per il mercato in entrata dei nerazzurri. Si tratta di Orkun Kokcu, centrocampista centrale di nazionalità turca che gioca nel Benfica. È un calciatore che è cresciuto tanto negli ultimi mesi con il club lusitano e infatti la valutazione del cartellino è molto alta.

Si parla di circa 40 milioni di euro per questo centrocampista nato nel 2000. L’Inter non è certamente l’unica squadra sulle tracce di questo profilo ma il giornale del Portogallo la inserisce nell‘elenco dei club potenzialmente interessati all’acquisto di Kokcu nel corso di questa sessione estiva di calciomercato.