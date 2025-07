No Gala, Sommer vuole altro: ma torna il nome di Donnarumma

In questi giorni un altro giocatore della rosa dell’Inter che ha ricevuto qualche sirena sul fronte delle uscite è stato Yann Sommer che ha registrato un interessamento di mercato da parte del Galatasaray tramite i suoi agenti. Il portiere svizzero non sembra però del tutto convinto della meta turca e vorrebbe altre proposte per lasciare.

Il numero uno nerazzurro si trova infatti bene a Milano e lascerebbe la squadra per altri tipi di offerte, come scrive oggi Tuttosport che fa gli esempi di Premier League e Arabia Saudita ovvero lidi in grado di fare contratti molto ricchi per i calciatori che si trasferiscono lì. Intanto, sempre il quotidiano piemontese rilancia un nome per l’Inter.

Nei radar dei dirigenti nerazzurri rimane infatti il profilo di Gianluigi Donnarumma che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2026 con il PSG. La situazione viene monitorata con attenzione ma non c’è ancora nessun tipo di accordo anche se viene svelato un incontro con l’agente Enzo Raiola dello scorso mese di giugno.