Inter, De Pieri può lasciare la squadra: 2 offerte sul tavolo

Uno dei volti nuovi che nell’ultima stagione di Simone Inzaghi, i tifosi dell’Inter hanno potuto imparare ad apprezzare è stato Giacomo De Pieri che ha esordito in Champions League nella partita contro il Monaco che ha messo la parola fine alla fase a girone unico nel nuovo format della competizione europea.

De Pieri ha anche brillato con la divisa nerazzurra sia in Primavera 1 che in Youth League ma ora il suo futuro potrebbe essere altrove. Come riportato dai colleghi di TMW, ci sono infatti due proposte sul tavolo dell’Inter con dei club di Serie B che sono intenzionati a far loro il talento trequartista classe 2006.

Le due squadre sulle sue tracce sono il Monza e la Juve Stabia che hanno fatto una richiesta di informazioni all’Inter per capire quali sono le intenzioni sul futuro del giovane. Al momento dovrebbero trattarsi soltanto di proposte di prestito senza possibilità di addio a titolo definitivo per De Pieri.