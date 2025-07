Rinnovo, addio o scambi: il futuro di Frattesi per Romano

Fin dal mercato di gennaio un giocatore che rimane sempre nella lista delle possibili cessioni secondo vari rumours è quello di Davide Frattesi, che nei prossimi giorni sarà operato. Si è parlato a lungo anche di possibili scambi di mercato con Roma o Napoli ma ad oggi il numero 16 rimane un punto fermo dell’Inter.

Dal canale YouTube in italiano di Fabrizio Romano arrivano però degli importanti aggiornamenti su questa trattativa per voce del collega esperto di mercato Matteo Moretto. Il destino di Davide Frattesi non è ancora ben delineato al 100% ma la volontà dell’Inter pare essere molto chiara e viene spiegata in questo modo:

“Ad oggi non ci sono trattative tra Frattesi e altri club. Il Napoli è attento ma non ci risulta che la pista Atletico Madrid possa essere concreta, è ormai tramontata. Ci sono squadre attente ma sappiamo che l’Inter non vuole privarsi di un giocatore che ritiene importante e sta pensando anche al rinnovo di contratto”.