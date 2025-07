Inter-Milan su Leoni: un ultimo PASSO per chiudere l’affare

Uno dei grandi talenti del calcio italiano nell’ultima stagione di Serie A è stato senza dubbio Giovanni Leoni del Parma. Il giovane difensore classe 2006 si è messo in grande mostra grazie anche al lavoro fatto con Cristian Chivu nella seconda metà di campionato, un allenatore che ora lo rivorrebbe pure all’Inter.

Come noto da diverse settimane, su Leoni però oltre all’Inter c’è anche il Milan con grande convinzione. Il Parma dal canto suo vorrebbe trattenere ancora una stagione il giovane talento della difesa perché sa bene che potrebbe crescere ancora molto e spiccare il volo sia nelle prestazioni che nella valutazione del cartellino.

Tuttosport oggi però evidenza come Inter e Milan abbiano la chance di convincere il Parma a cedere presentando una giusta offerta da circa 30-35 milioni di euro. Per farlo i due club milanesi dovranno fare una mossa, ovvero cedere un altro giocatore come Bisseck o Thiaw e avere quindi il budget per anticipare la rivale sul mercato.