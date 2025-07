Gazzetta: “La via per Ederson-Inter”, come chiudere il COLPO

Una volta chiuso il capitolo Calhanoglu, l’Inter proverà a prendere un sostituto all’altezza del regista turco anche se non è facile individuarlo a prezzi contenuti. La primissima scelta dei nerazzurri è un calciatore che conosce già bene il nostro campionato, ovvero Ederson dell’Atalanta che ha dimostrato di saper fare molto bene in Serie A.

Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, c’è una via che l’Inter può percorrere per completare il grande colpo dalla formazione bergamasca. Ederson infatti si sta convincendo sempre di più di un possibile trasferimento alla corte di Chivu e questo salto in avanti gli sarebbe utile per un suo grande obiettivo.

Il sogno del centrocampista classe 1999 è infatti quello di poter vestire la maglia del suo Brasile per i prossimi Mondiali del 2026 nel Nord America. Per farcela dovrà però mettersi in mostra con una grande stagione nei club e il nuovo CT Carlo Ancelotti lo guarderebbe senza dubbio con un occhio di riguardo se giocasse nell’Inter.