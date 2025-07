Ultimatum Calhanoglu: l’Inter fissa DATA e CIFRE definitive

Dopo l’eliminazione dal Mondiale per Club, nello spogliatoio dell’Inter è subito scoppiato un grande caos con tanti battibecchi e un gruppo che dovrà essere riunito da parte di mister Cristian Chivu a fine luglio, quando inizierà il raduno ad Appiano Gentile. Uno dei giocatori più coinvolti da questa situazione è Hakan Calhanoglu.

Il regista turco è infatti al centro di un affare di mercato che potrebbe portarlo a giocare nel suo Paese d’origine vestendo la maglia del Galatasaray. Tuttavia, il club di Istanbul non ha ancora ufficialmente fatto la giusta offerta all’Inter e quindi rimane tutto in bilico ma la società nerazzurra ha fretta di chiudere questo capitolo.

Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, l’Inter ha fissato un ultimatum per chiudere questo spinoso caso. La cessione di Calhanoglu dovrà arrivare entro fine luglio quando partirà il raduno della nuova stagione per evitare nuovi malumori: il prezzo per il numero 20 turco rimane fissato sui 30 milioni di euro.