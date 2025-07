L’Inter posticipa il raduno ad Appiano: ECCO la nuova data

Dopo quella che è stata una stagione lunghissima, l’Inter ha deciso di concedere ai suoi ragazzi qualche giorno in più di riposo. Contrariamente alle prime indiscrezioni, infatti, la squadra di Cristian Chivu si ritroverà ad Appiano Gentile per preparare la nuova stagione a meno di un mese di distanza dall’inizio del nuovo campionato e dunque solamente negli ultimi giorni di luglio.

La nuova data del raduno, in attesa di ufficialità da parte del club, dovrebbe essere tra il 27 e 28 luglio. Come riferito da La Gazzetta dello Sport questa mattina, i calciatori arriveranno in momenti diversi anche per sottoporsi ai consueti testi fisici di inizio stagione. L’Inter si sta muovendo per definire il calendario delle amichevoli pre-campionato.

Con ogni probabilità, la formazione nerazzurra disputerà contro il Monza l’ultimo test prima dell’esordio ufficiale nella nuova Serie A 2025/26 contro il Torino di lunedì 25 marzo.