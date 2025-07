Inter, dagli esuberi un tesoretto: 25 milioni in arrivo

Partito subito con tre colpi importanti, il mercato dell’Inter non sembra avere alcuna intenzione di rallentare. Dopo Sucic, Luis Henrique e Bonny, infatti, Cristian Chivu accoglierà nel corso delle prossime settimane altri rinforzi da utilizzare per la nuona stagione.

Il club, che ha già mostrato una forte volontà ad investire in entrata, avrà comunque bisogno di nuove risorse da poter utilizzare. Oltre alle possibili maxi cessioni di Bisseck, Frattesi e Asllani che potrebbero garantire all‘Inter ben 100 milioni di euro, un tesoretto considerevole dovrebbe arrivare anche dagli addii dei cosiddetti esuberi.

Come segnalato questa mattina da Tuttosport, ben tre calciatori che al momento non rientrano nei piani dell’Inter sono sul punto di andar via. Il primo è Sebastiano Esposito, attaccante che ha mostrato spunti interessanti durante il Mondiale, ma che non verrà riconfermato dai nerazzurri. L’Inter valuta il suo cartellino 10 milioni di euro, mentre la Fiorentina – principale contendente – punta a chiudere sui 7.

Altro calciatore in uscita dopo una stagione sotto le aspettative è Mehdi Taremi. Nel caso dell’iraniano, sbarcato la scorsa estate a parametro zero, la valutazione si aggira intorno ai 5-6 milioni di euro e potrebbe attirare qualche club inglese.

Infine, altri 10 milioni possono arrivare da Aleksandar Stankovic. Qui non parliamo certo di un esubero, bensì di un giovane talento che al momento non troverebbe però spazio in questa Inter. Il centrocampista serbo è destinato al trasferimento al Bruges, con i nerazzurri che vorrebbero mantenere una recompra per il futuro.

Con queste 3 cessioni l’Inter dovrebbe garantirsi un bottino da circa 25 milioni di euro, senza considerare anche la nuova possibile uscita di Tajon Buchanan. Il canadese, di rientro dal prestito al Villarreal, difficilmente rimarrà in rosa la prossima stagione. Una sua cessione potrebbe portare in dote altri 10 milioni.