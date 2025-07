L’Inter anticipa la rivoluzione: 100 milioni per il mercato

Quanto avvenuto nel corso dell’ultimo mese, dalla sconfitta nella finale di Champions League all’eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club, potrebbe aver convinto definitivamente l’Inter a cambiare drasticamente strategia sul mercato.

L’attesa rivoluzione programmata per l’estate del 2026, infatti, potrebbe essere anticipata – almeno in parte – di un anno. Come spiegato dal Corriere dello Sport, diversi interisti oltre Calhanoglu potrebbero fare subito le valigie. Il centrocampista rimane nei radar del Galatasaray, così come Sommer che da qualche giorno è entrato nel mirino dello stesso club turco.

La vera rivoluzione, però, dovrebbe passare da altre tre cessioni con cui Marotta punta ad incassare almeno 100 milioni di euro. Dopo i primi investimenti con cui il club si è aggiudicato Sucic, Luis Henrique e Bonny, a finanziare la fase 2 del mercato dell’Inter potrebbero essere Bisseck, Frattesi e Asllani. Senza considerare il bottino derivante da altre cessioni come quelle di Aleksandar Stankovic, Sebastiano Esposito, Taremi e Buchanan.

Una volta registrato il mega incasso, si potrà andare all’assalto degli altri obiettivi. In difesa il sogno rimane Giovanni Leoni del Parma, classe 2006 per il quale Chivu stravede. A centrocampo, invece, oltre ad Ederson dell’Atalanta, anche Rios del Palmeiras può giocarsi le sue chance.