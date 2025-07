Perché l’Inter non ha ancora ufficializzato Bonny

Dopo il blitz dei giorni scorsi avvenuto a Milano, durante il quale ha prima sostenuto le visite mediche e si è poi recato presso la sede di Viale della Liberazione per siglare il nuovo contratto con l’Inter, Ange-Yoan Bonny non è stato ancora annunciato come nuovo acquisto dei nerazzurri.

Nessun caso, però, legato al centravanti francese che attende di essere presentato ufficialmente dal club interista. Come spiegato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, si è registrato un semplice rallentamento nello scambio di documenti tra le due proprietà statunitensi.

Ieri sera, però, il contratto di Bonny è stato finalmente depositato dall’Inter in Lega dopo la ricezione di tutto la documentazione regolarmente firmata dal Parma. Il centravanti francese, in attesa dell’annuncio dei nerazzurri, si può già considerare a tutti gli effetti come un nuovo rinforzo interista.

Il classe 2003 ha già registrato sia la sua prima intervista con il club nerazzurro che i vari contenuti social che accompagneranno la sua presentazione, attesa a questo punto nelle prossime ore. Non avendo preso parte al Mondiale per Club, inoltre, Bonny sarà tra i primi a presentarsi al raduno di Appiano Gentile di fine luglio per preparare la nuova stagione.