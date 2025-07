Bonny: “L’Inter è un sogno. Chivu ha fiducia in me”

Giornata di presentazioni in casa Inter dopo l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Ange-Yoan Bonny. L’attaccante francese è stato prelevato dal Parma e si è subito presentato ai nuovi tifosi nerazzurri con queste parole: “Provo tantissima emozione, sono molto contento di essere qui. Per me è il sogno di un bambino che si avvera, faccio ancora fatica a rendermene conto: sono felice, non vedo l’ora di iniziare“.

SERIE A – “Ho molta fame e voglia di fare meglio dell’anno passato per progredire ancora. Voglio imparare da questi grandi giocatori che da ora in poi saranno accanto a me tutti i giorni“.

CHIVU – “Mister Chivu ci ha aiutato molto negli ultimi tre mesi a Parma: è davvero una brava persona, che mi ha aiutato e ha avuto fiducia in me. Sono molto contento di ritrovarlo qui e anche che continueremo insieme il nostro percorso“.

CARATTERISTICHE PRNCIPALI – “Sono un giocatore che può giocare un po’ ovunque per il campo, si può dire che sono un attaccante moderno. Mi piace avere il pallone e giocare insieme ai miei compagni, mi piace segnare ma anche far segnare gli altri“.

ASPETTATIVE – “Lautaro e Thuram? Penso che li guarderò ogni giorno in allenamento, come se avessi gli occhi di un bambino: cercherò di imparare tutto quello che fanno perché si tratta di grandi giocatori di un livello altissimo. Per me è una grande opportunità poter giocare insieme a loro, sarà un piacere“.

FRANCESI ALL’INTER – “Chi ammiro? Sicuramente Thuram, ma anche Djorkaeff, Laurent Blanc e Patrick Vieira: ci sono tanti campioni che hanno giocato nell’Inter, che è un grande Club. Spero di seguire le loro tracce“.