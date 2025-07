Il Barcellona scarica ter Stegen: “Va gratis all’Inter”

Continuano a circolare senza sosta le ultime indiscrezioni sul mercato dell’Inter provenienti dalla Spagna. Il grande nome in questione è quello di Marc-André ter Stegen, portiere fortissimo e di grande esperienza che il Barcellona ha improvvisamente deciso di scaricare in uscita.

Il club di Joan Laporta, pronto a rinnovare con un biennale il contratto di Szczesny, ha acquistato un altro estremo difensore di talento come Joan Garcia, tra i migliori dell’ultima Liga con la maglia dell’Espanyol. Da qui la necessità per il Barcellona di cedere il tedesco anche a patto di dover rinunciare all’incasso del suo cartellino.

Come rivelato dal quotidiano Sport, i blaugrana starebbero pensando di rescindere il contratto di ter Stegen con tre anni di anticipo rispetto alla scadenza. Il suo addio comporterebbe infatti un risparmio netto di quasi venti milioni di euro, ossigeno puro per un club costantemente alle prese con i paletti imposti dal fair play finanziario spagnolo.

Stando a quanto scritto dalla stessa fonte, per questa ragione ter Stegen potrebbe finire “gratis all’Inter”. Il club nerazzurro valuterebbe infatti l’estremo difensore tedesco qualora il Galatasaray dovesse decidere di far partire l’assalto a Sommer. Lo svizzero, legato all’Inter da un altro anno di contratto, difficilmente si opporrebbe dinnanzi ad un possibile trasferimento in Turchia.