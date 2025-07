Inzaghi ROMPE il patto: vuole un pupillo dell’Inter

Nel famoso confronto di inizio giugno, nel quale aveva comunicato a Marotta e Ausilio la sua volontà a lasciare l’Inter, Simone Inzaghi aveva stretto con il club nerazzurro una sorta di patto di non interferenza. Sostanzialmente, il tecnico si impegnava verbalmente a non ‘infastidire’ la sua ex squadra sul mercato una volta divenuto il nuovo allenatore dell’Al-Hilal.

Al netto di alcune voci poi smentite su Bastoni, tale ‘promessa’ potrebbe essere presto spezzata. Non tanto sul fronte Calhanoglu, il quale è ormai in uscita dall’Inter dopo la rottura con l’ambiente e non rientra dunque nei termini concordati, bensì su un altro interista suo fedelissimo nel corso dell’esperienza a Milano.

Come riferito da Sportmediaset, l’Al-Hilal di Inzaghi ha infatti avanzato un primo sondaggio esplorativo nei confronti di Francesco Acerbi. Il tecnico vorrebbe al suo fianco in Arabia Saudita l’esperienza del centrale classe 1988, da schierare in difesa insieme ad una vecchia conoscenza del campionato italiano come Koulibaly.

Si tratta di un interesse concreto, nonostante non esista ancora una trattativa vera e propria. Con l’Inter decisa a svecchiare il reparto arretrato a partire dal grande obiettivo Giovanni Leoni, la cessione di Acerbi potrebbe diventare realtà dinnanzi ad un tentativo credibile dell’Al-Hilal.