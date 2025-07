L’Inter SBLOCCA Leoni con una cessione da 35 milioni

In casa Inter è ormai deciso che nei prossimi giorni partirà l’assalto al grande obiettivo per la difesa: Giovanni Leoni. Il centrale classe 2006 è sui radar nerazzurri da oltre un anno ed è stato definitivamente promosso per l’enorme impatto avuto nell’ultima stagione in Serie A con la maglia del Parma. L’approdo di Chivu come nuovo allenatore nerazzurro, inoltre, non ha fatto altro che rinforzare il pressing nei suoi confronti.

L’Inter, che ha appena ufficializzato l’acquisto di Ange-Yoan Bonny, dovrà quindi tornare a trattare con il Parma e cercare di lavorare sulla valutazione da oltre 30 milioni di euro fatta per Leoni. Come scritto da La Gazzetta dello Sport, però, dalle parti di Viale della Liberazione filtra ottimismo per via di un’imminente cessione che potrebbe consegnare al club il bottino per il difensore italiano.

Dall’Inghilterra, infatti, l’Aston Villa di Unai Emery ha deciso di fare sul serio per Yann Bisseck. Gli inglesi sembrano essere disposti a puntare tutto sul centrale tedesco e raggiungere la valutazione da 35 milioni fatta dall’Inter per il classe 2000. Dopo aver respinto in passato vari assalti tra cui quello del West Ham, il club nerazzurro è disposto a sacrificare il difensore pur di arrivare a Leoni.