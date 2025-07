UFFICIALE, Bonny è un nuovo calciatore dell’Inter

Dopo aver definito nei giorni scorsi l’operazione con il Parma, ed aver depositato ieri sera il contratto in Lega una volta ricevuti tutti i documenti firmati, questa mattina l’Inter ha finalmente annunciato l’acquisto ufficiale del nuovo centravanti che tra poche settimane sarà a disposizione di Cristian Chivu: Ange-Yoan Bonny.

Questo il comunicato del club nerazzurro sul francese: “Ange-Yoan Bonny è un nuovo calciatore dell’Inter. Il francese classe 2003 arriva a titolo definitivo dal Parma Calcio. Attaccante velocissimo e potente, dotato di grande fisico e mobilità, Bonny è un centravanti che gioca per la squadra, regista offensivo in grado di creare pericoli agli avversari con la sua grande tecnica. Ventiseiesimo francese della storia dell’Inter, in nerazzurro Ange-Yoan ritrova Cristian Chivu, suo allenatore a Parma nella scorsa stagione”.